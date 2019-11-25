Орловчанам заплатят за отчуждённых свиней

В Орловской области проведут карантинные мероприятия в связи с новой вспышкой АЧС. Такое распоряжение подписал Андрей Клычков.

Новый очаг опасной болезни животных выявлен в Корсаковском районе на территории урочища «Второй верх». Здесь обнаружены трупы диких кабанов, скончавшихся от африканской чумы свиней.

Мероприятия по отчуждению животных будут проводиться на территориях, прилегающих к эпизоотическому очагу в радиусе 5 километров, в пределах административных границ деревни Голянка Спешневского сельского поселения. Домашних свиней, которые содержатся на местных подворьях, умертвят, а их трупы утилизируют.

При этом хозяевам животных возместят финансовые убытки за счёт региональной казны.