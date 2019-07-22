Орловчанам выданы первые свидетельства на «льготную ипотеку»
22.07.2019
Их торжественно вручил двум семьям из Орловской области губернатор Андрей Клычков в присутствии представителей «Орёлстроя» и «Сбербанка России». Свидетельства дают их обладателем право заключить договор на приобретение жилья с использованием ипотечного кредита со сниженной процентной ставкой (до 8%).
Соответствующее постановление Клычков подписал в июне этого года. Орловчанам помогают с решением жилищного вопроса в рамках региональной программы «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда».
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