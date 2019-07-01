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Орловчанам станет проще выбрать молочные продукты

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01.07.2019

С сегодняшнего дня в России молочная продукция будет продаваться по новым правилам. Федеральное правительство приняло такое постановление ещё в конце января. Об этом сообщает РИА «Новости».

Теперь продукция, изготовленная без использования заменителей молочного жира, будет выделяться визуально. Молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны размещаться в местах продажи отдельно от других продуктов. Это позволит покупателям быстро сделать нужный выбор.

Теги:ОрёлОрловская область

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