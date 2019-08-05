Орловчанам станет легче «достучаться» до региональных властей
05.08.2019
Теперь обратиться в органы исполнительной государственной власти Орловской области можно в электронной форме на официальном портале нашего региона в разделе «„Обращения граждан“ — „Интернет-приёмная“».
В правительстве Орловской области отметили, что это сделает общение граждан и представителей власти более оперативным, а также позволит жителям региона избежать почтовых расходов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56407
Другие новости раздела
$ USD65.0546(+0.41)06.08
€ EUR72.3732(+0.67)06.08
Наш опрос
Ваше отношение к религии?