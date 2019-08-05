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Орловчанам станет легче «достучаться» до региональных властей

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05.08.2019

Теперь обратиться в органы исполнительной государственной власти Орловской области можно в электронной форме на официальном портале нашего региона в разделе «„Обращения граждан“ — „Интернет-приёмная“».

В правительстве Орловской области отметили, что это сделает общение граждан и представителей власти более оперативным, а также позволит жителям региона избежать почтовых расходов.

Теги:ОрёлОрловская область

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