Орловчанам рекомендуют не платить за «пустые места»

Недвижимость, непригодную для использования, нужно снимать с кадастрового учёта. В противном случае она будет облагаться налогом на имущество. Об этом сообщает Кадастровая палата Орловской области.

Подтвердить факт утраты объекта имущества должен кадастровый инженер. Он составит акт обследования и соберёт в единое целое все необходимые документы: распоряжение органов местного самоуправления о сносе здания, закрытый ордер на производство работ по сносу здания, акт приёмки выполненных работ по договорам подряда на снос, перемещение, переработку и захоронение отходов сноса.

После этого собственник должен подать в МФЦ заявление о снятии объекта с государственного кадастрового учета и акт проведенного обследования. Это можно сделать как лично, так и в электронном виде через портал Росреестра.

Процедуру снятия с учёта можно считать завершённой после выдачи заявителю выписки из ЕГРН об отсутствии информации по данному объекту недвижимости.