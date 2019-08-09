Орловчанам разъяснили смысл «дачной амнистии»

О том, как воспользоваться новыми возможностями, сообщили в кадастровой палате по Орловской области.

Президент Владимир Путин продлил «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. До этого дня в России будет действовать упрощённый порядок оформления прав собственности на загородную недвижимость.

Как пояснил заместитель директора кадастровой палаты по нашему региону Вячеслав Бувин, ранее действие «дачной амнистии» распространялось на объекты недвижимости, расположенные на участках, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство. Теперь оно распространено на объекты, построенные на земле, предназначенной для садоводства. В этом состоит основной юридический нюанс.

Чтобы оформить в собственность строение, «садоводам» нужно подготовить технический план здания. Для этого правообладателю необходимо обратиться к кадастровому инженеру. Затем владелец земли должен представить техплан здания в кадастровую палату вместе с заявлением о постановке на учёт и регистрации прав. Это можно сделать как лично, так и по «бумажной» или «электронной» почте.

Для объектов недвижимости, расположенных на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, сохранится действующий порядок регистрации. Сначала владелец должен уведомить региональную администрацию о строительстве запланированного объекта, описав его параметры. Затем — сообщить об окончании строительных работ, приложив план здания. Если итоговый результат будет соответствовать изначально заявленным характеристикам, то строение оформят в собственность.