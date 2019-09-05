Орловчанам разъяснили правила обмена учебников
05.09.2019
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, учебная литература и её комплектующие (в том числе рабочие тетради и разнообразные пособия) относятся к непериодическим изданиям. А значит — не подлежат возврату и обмену.
Исключение составляют случаи, когда в изданиях выявлены недостатки или брак.
Многие орловчане столкнулись с проблемой обмена учебников, так как приобрели для своих детей литературу, не предусмотренную программами обучения в конкретных образовательных учреждениях.
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