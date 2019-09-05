Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел05.09.2019 Четверг 10:52
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанам разъяснили правила обмена учебников

Орловчанам разъяснили правила обмена учебников

Версия для печати

05.09.2019

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области, учебная литература и её комплектующие (в том числе рабочие тетради и разнообразные пособия) относятся к непериодическим изданиям. А значит — не подлежат возврату и обмену.

Исключение составляют случаи, когда в изданиях выявлены недостатки или брак.

Многие орловчане столкнулись с проблемой обмена учебников, так как приобрели для своих детей литературу, не предусмотренную программами обучения в конкретных образовательных учреждениях.

Теги:Орловская областьУправление Роспотребнадзора по Орловской областиучебная литература

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57034

Добавил новость: 

Другие новости раздела

05.09.2019

Орловский долгожитель не уберёг себя от ДТП

05.09.2019

У Орла появилась надежда расплатиться с долгами

04.09.2019

В Орловской области состоится внеплановая охота на внеплановую дичь

2
04.09.2019

За последние месяцы с работы не вернулись домой трое орловчан

2
04.09.2019

Начинается ремонт главной улицы Орла

$ USD66.5002(-0.41)05.09
€ EUR73.0638(-0.14)05.09

Наш опрос

На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online