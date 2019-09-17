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Орловчанам разрешили приписать к своим участкам дополнительную землю

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17.09.2019

16 сентября вступили в силу изменения в федеральные законы «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости».

Поправки упрощают процедуру проведения комплексных кадастровых работ, заказчиками которых выступают муниципальные власти.

Комплексными называются работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земельных участков, зданий и сооружений, а также объектов незавершенного строительства. Смысл такой деятельности — в уточнении границ объектов.

Кроме того, поправки касаются порядка уточнения границ земельных участков, фактическая площадь которых не соответствует данным, заявленным в ЕГРН. При проведении комплексных кадастровых работ гражданам разрешается «прихватить» лишние квадратные метры. Однако имеются важные условия.

Во-первых, участок должен использоваться в увеличенных границах от 15 лет. Недопустимо наличие притязаний на «дополнительную» землю со стороны властей или соседей. Кроме того, «увеличение» не должно быть больше предельного минимального размера участка, установленного местной администрацией. Если такое положение отсутствует, то допустимая площадь «дополнительной» земли не может превышать 10% от «основной» площади земельного участка.

Теги:Орловская областькадастровая палата

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