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Орел22.11.2019 Пятница 15:01
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Орловчанам расскажут «Сказки на девяти дубах»

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22.11.2019

Тематическая ярмарка с таким названием пройдёт в Орле на площади Ленина и у гостиницы «Салют» с 20 декабря по 12 января. 19 «домиков» с товарами и услугами будут находиться на площади, 8 — по соседству у гостиницы.

Заявки на участие в ярмарке принимаются с 25 ноября до 12 декабря в отделе потребительского рынка финансово-экономического управления администрации города Орла (Пролетарская гора, 1, кабинет 424) по рабочим дням с 9 до 18 часов. Торговые павильоны будут предоставляться предпринимателям и организациям на бесплатной основе. Контактный телефон (4862) 76-27-42.

Ярмарка будет работать с 15 до 22 часов по будням и с 11 до 22 часов в выходные и праздничные дни. В её рамках пройдут: Дни тепла, Неделя русской кухни, День сказки и детей, День овощей, День будущего, Неделя путешествий. Также на протяжении всей ярмарки будет проходить гастрофестиваль «Маркет вкусной еды».

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Короткая ссылка obl1.ru/~/58580

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