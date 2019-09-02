Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.09.2019 Понедельник 12:21
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанам рассказали о том, где можно заработать деньги

Орловчанам рассказали о том, где можно заработать деньги

Версия для печати

02.09.2019

Федеральная служба государственной статистики опубликовала актуальную информацию о самых прибыльных и убыточных сферах бизнеса в нашем регионе. Специалисты представили данные за период с января по июнь текущего года включительно.

Оказалось, что на Орловщине самыми прибыльными сферами бизнес-деятельностями являются сельское и лесное хозяйства, а также рыболовство и рыбоводство. Далее идут добыча полезных ископаемых и сфера информации и связи.

Наименее перспективными с точки зрения получения дохода являются: административная деятельность и сопутствующие услуги, здравоохранение и соцуслуги, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов и деятельность по ликвидации загрязнений. Рентабельность и нерентабельность сфер деятельности оценивалась по двум показателям: текущей выручке и стоимости активов в целом.

Отмечается, что в целом в первой половине года орловские предприятия сработали с чистой прибылью в 9 миллиардов 300 миллионов рублей. За последние 20 лет совокупная рентабельность активов предприятий выросла в два раза, совокупная рентабельность проданных товаров — на одну треть.

Теги:ОрёлОрловская областьОрёлстатстатистикабизнеспредпринимательствоприбыльрентабельность

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56965

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.09.2019

Житель Орла выиграл суд у бывших жены и тёщи

02.09.2019

Орловская школа расширяется

02.09.2019

Орловчанам предлагают поделиться самым дорогим

02.09.2019

В орловских храмах пройдут особые богослужения

02.09.2019

В Орловской области женщины доминируют над мужчинами

1
$ USD66.4897(-0.26)31.08
€ EUR73.3847(-0.57)31.08

Наш опрос

На орловском участке трассы «Крым» произошло массовое ДТП с пятью пострадавшими. Какова главная причина аварий на российских дорогах в целом?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online