Орловчанам рассказали о том, где можно заработать деньги

Федеральная служба государственной статистики опубликовала актуальную информацию о самых прибыльных и убыточных сферах бизнеса в нашем регионе. Специалисты представили данные за период с января по июнь текущего года включительно.

Оказалось, что на Орловщине самыми прибыльными сферами бизнес-деятельностями являются сельское и лесное хозяйства, а также рыболовство и рыбоводство. Далее идут добыча полезных ископаемых и сфера информации и связи.

Наименее перспективными с точки зрения получения дохода являются: административная деятельность и сопутствующие услуги, здравоохранение и соцуслуги, а также водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов и деятельность по ликвидации загрязнений. Рентабельность и нерентабельность сфер деятельности оценивалась по двум показателям: текущей выручке и стоимости активов в целом.

Отмечается, что в целом в первой половине года орловские предприятия сработали с чистой прибылью в 9 миллиардов 300 миллионов рублей. За последние 20 лет совокупная рентабельность активов предприятий выросла в два раза, совокупная рентабельность проданных товаров — на одну треть.