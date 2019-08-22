Орловчанам продавали котлеты с опасной начинкой

Специалисты обнаружили в пробах полуфабрикатов из говядины бактерии группы кишечной палочки. Анализ проводили работники отдела пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Орловской испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ.

В этот же период были исследованы ещё 20 проб мяса и мясных полуфабрикатов.

Информацияпередана в управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям для принятия необходимых мер.