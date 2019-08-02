Орловчанам «пришлось спешиться» из-за диагнозов
02.08.2019
С начала этого года Железнодорожный районный суд Орла лишил восьмерых жителей района водительских прав по медицинским противопоказаниям. Все эти граждане стояли на учёте в Орловском наркологическом диспансере и имели диагнозы, несовместимые с управлением автомобилями.
Свои водительские удостоверения они получили до постановки на учёт в наркодиспансер. Все права являлись действующими.
С соответствующими исками в суд обратился районный прокурор.
Один из граждан, лишённых водительских прав, попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, однако попытка не увенчалась успехом.
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