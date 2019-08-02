Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел02.08.2019 Пятница 18:30
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанам «пришлось спешиться» из-за диагнозов

Орловчанам «пришлось спешиться» из-за диагнозов

Версия для печати

02.08.2019

С начала этого года Железнодорожный районный суд Орла лишил восьмерых жителей района водительских прав по медицинским противопоказаниям. Все эти граждане стояли на учёте в Орловском наркологическом диспансере и имели диагнозы, несовместимые с управлением автомобилями.

Свои водительские удостоверения они получили до постановки на учёт в наркодиспансер. Все права являлись действующими.

С соответствующими исками в суд обратился районный прокурор.

Один из граждан, лишённых водительских прав, попытался обжаловать решение в вышестоящей инстанции, однако попытка не увенчалась успехом.

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56399

Добавил новость: 

Другие новости раздела

02.08.2019

Грибы заставили орловчанку на час забыть дорогу к дому

02.08.2019

Орловский Россельхознадзор исследовал «Мир колбас»

02.08.2019

Центр Орла на несколько часов станет Японией

02.08.2019

Орловский губернатор выступил перед «голубыми беретами»

02.08.2019

Орловчанка попросила президента «подтянуть» её сына по математике

$ USD64.6423(+0.81)03.08
€ EUR71.7077(+1.24)03.08

Наш опрос

Ваше отношение к религии?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online