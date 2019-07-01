Орловчанам придётся забыть о быстрых займах до зарплаты

С сегодняшнего дня в России вступают в силу поправки в законодательство, которые ограничивают порядок выдачи потребительских кредитов. Ограничения разработаны Центробанком. Об этом напоминает «РБК».

Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%. В первую очередь, это скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО), которые выдают популярные у многих граждан быстрые «займы до зарплаты». Как считают специалисты, теперь такие займы потеряют рентабельность и уйдут в прошлое.