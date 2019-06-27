Орловчанам презентовали сайт и приложение для жалоб на неубранный мусор

Презентация проекта «СделайОрёллучше» состоялась в мэрии. Об этом сообщает пресс-служба Орловского городского Совета народных депутатов.

Пока что портал работает в тестовом режиме. Обращения (в виде текстов и фотографий) принимаются только от жителей Советского района Орла. Предполагается, что на каждую жалобу последует оперативная реакция ответственных структур. При этом на портале будут публиковаться отчёты о поэтапном решении проблемы по конкретному обращению.

Приложение для смартфона на платформах Android для отправки аналогичных заявокможно скачать сейчас, однако оно заработает только в первых числах июля и пока тоже только для жителей Советского района. До конца этого года пользоваться им полноценно смогут все желающие.

Приложение для устройств на платформах iOS пока что тестируется. Оба приложения разработаны в ОГУ имени Тургенева.