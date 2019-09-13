Орловчанам предпенсионного возраста дают ещё один шанс на новую жизнь
13.09.2019
Жители Орловской области выложили в базе «Работа в России» около 4300 резюме. В общей сложности здесь размещено около 950 тысяч заявок от граждан, которые находятся в поисках новой работы.
Как сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в базе есть специальная рубрика для граждан предпенсионного возраста. Им предлагают пройти профессиональную подготовку по мировым стандартам Worldskills (в «очной» или дистанционной форме). По окончанию курсов выдаётся специальный сертификат.
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