Орловчанам предпенсионного возраста дают ещё один шанс на новую жизнь

Жители Орловской области выложили в базе «Работа в России» около 4300 резюме. В общей сложности здесь размещено около 950 тысяч заявок от граждан, которые находятся в поисках новой работы.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области Андрея Клычкова, в базе есть специальная рубрика для граждан предпенсионного возраста. Им предлагают пройти профессиональную подготовку по мировым стандартам Worldskills (в «очной» или дистанционной форме). По окончанию курсов выдаётся специальный сертификат.