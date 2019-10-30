Орловчанам предлагают встретиться с «Страшными воспоминаниями»

Выставка с таким названием будет работать в Орловском музее изобразительных искусств с 31 октября по 15 декабря.

Экспозиция состоит из 32 стереопортретов современного американского фотохудожника Эдварда Аллэна. Это единственная в России крупная частная коллекция таких работ.

Стереопортреты созданы на основе оригинальных фотографий 19-го века. Художник обрабатывает их вручную, добиваясь появления стереоэффекта. В результате, в зависимости от угла зрения, на портретах «появляются» и «исчезают» мистические изображения.

Ранее выставка демонстрировалась в ряде российских городов.