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Орел13.08.2019 Вторник 15:00
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Орловчанам предлагают встать в «Хоровод мира»

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13.08.2019

Акция под таким названием состоится в Орле у музея писателей-орловцев имени Тургенева в Рябиновом сквере 15 августа в 18 часов.

Участников на практике познакомят с различными формами хороводов. Также на празднике выступят фольклорные коллективы «Взойди, солнце» и «Калиновый садок», которые исполнят народные песни, характерные именно для Орловского края. В финале состоится выступление орловских DJ Johny White и Lara Raytner, которые также обратятся к фольклорным мотивам.

Акция направлена на укрепление доброжелательных взаимоотношений между представителями различных национальностей и конфессий.

Теги:ОрёлОрловская область

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