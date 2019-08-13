Орловчанам предлагают встать в «Хоровод мира»

Акция под таким названием состоится в Орле у музея писателей-орловцев имени Тургенева в Рябиновом сквере 15 августа в 18 часов.

Участников на практике познакомят с различными формами хороводов. Также на празднике выступят фольклорные коллективы «Взойди, солнце» и «Калиновый садок», которые исполнят народные песни, характерные именно для Орловского края. В финале состоится выступление орловских DJ Johny White и Lara Raytner, которые также обратятся к фольклорным мотивам.

Акция направлена на укрепление доброжелательных взаимоотношений между представителями различных национальностей и конфессий.