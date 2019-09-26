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Орел26.09.2019 Четверг 11:56
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Орловчанам предлагают уколоться на рынке

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26.09.2019

В Орловской области стартовала кампания по вакцинации против гриппа. Прививками планируется охватить 50% населения региона.

Сделать бесплатные прививки можно в поликлиниках по месту жительства. Детей могут привить в детсадах и школах.

Также в Орле будут работать передвижные медицинские кабинеты. По средам с 9 до 14 вакцинироваться от гриппа можно будет на Центральном рынке, с 13 до 16 часов — рядом с торговым центром «Атолл». Также кабинеты будут работать по субботам с 9 до 14 часов на трёх ярмарочных площадях в разных районах города и на 3-й Курской улице рядом с местным рынком.

Подробный репортаж на эту тему смотрите сегодня в 19:30 на телеканале «Первый областной» в программе «Главные новости».

Теги:Орловская областьвакцинациягрипп

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