Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел12.09.2019 Четверг 13:33
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчанам предлагают три способа «пристроить» мелкие монеты

Орловчанам предлагают три способа «пристроить» мелкие монеты

Версия для печати

12.09.2019

Акция «Месяц приема монеты» пройдёт в Орловской области с 1 по 31 октября. Сдать медные деньги любого номинала можно в кредитных организациях региона. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Орёл ГУ Банка России по ЦФО.

Обладателям монет предлагаются три варианта — обменять «медь» на банкноты Банка России, памятные монеты Банка России (при наличии такой возможности) или же зачислить средства на счета благотворительных фондов или социальных учреждений и организаций.

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57173

Добавил новость: 

Другие новости раздела

12.09.2019

В Орле «встретились огонь и вода»

12.09.2019

Орловские «фронтовики» нашли в Орле новую «горячую точку»

12.09.2019

Орловский закон о госзакупках перепишут ещё раз

12.09.2019

Орловчанки предпочитают рожать в зрелом возрасте

12.09.2019

Орловский губернатор наделил себя новым правом

$ USD65.4321(-0.01)12.09
€ EUR72.224(-0.08)12.09

Наш опрос

С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online