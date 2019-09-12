Орловчанам предлагают три способа «пристроить» мелкие монеты
12.09.2019
Акция «Месяц приема монеты» пройдёт в Орловской области с 1 по 31 октября. Сдать медные деньги любого номинала можно в кредитных организациях региона. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Орёл ГУ Банка России по ЦФО.
Обладателям монет предлагаются три варианта — обменять «медь» на банкноты Банка России, памятные монеты Банка России (при наличии такой возможности) или же зачислить средства на счета благотворительных фондов или социальных учреждений и организаций.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57173
Другие новости раздела
12.09.2019
В Орле «встретились огонь и вода»
$ USD65.4321(-0.01)12.09
€ EUR72.224(-0.08)12.09
Наш опрос
С октября знаменитый российский завод ГАЗ планирует перейти на четырёхдневную рабочую неделю. Ваше мнение?