Орловчанам предлагают три способа «пристроить» мелкие монеты

Акция «Месяц приема монеты» пройдёт в Орловской области с 1 по 31 октября. Сдать медные деньги любого номинала можно в кредитных организациях региона. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Орёл ГУ Банка России по ЦФО.

Обладателям монет предлагаются три варианта — обменять «медь» на банкноты Банка России, памятные монеты Банка России (при наличии такой возможности) или же зачислить средства на счета благотворительных фондов или социальных учреждений и организаций.