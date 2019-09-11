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Орел11.09.2019 Среда 13:10
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Орловчанам предлагают работу с зарплатой до 100 тысяч рублей

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11.09.2019

В данный момент в общероссийской базе «Работа в России» выложено около 5 с половиной тысяч вакансий от предприятий и организаций Орловской области.

Наибольшую нужду наш регион испытывает в фасовщицах (225 вакансий), подсобных рабочих (186) и специалистах в разнообразных сферах деятельности (184). Также в числе востребованных профессий — «водитель автомобиля» (168) и «грузчик» (124).

При этом зарплата в орловских вакансиях колеблется от 11280 рублей (то есть от минимального размера оплаты труда) до 100 тысяч рублей. «Стотысячных» вакансий немного. Заработать такие деньги смогут инженер по автоматизированным системам управления производством, заведующий отделением, гинеколог, а также механизаторы.

Кроме того, работодатели ищут водителей самосвала, готовых работать на условиях вахты с зарплатой от 75 до 79 тысяч рублей.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57145

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