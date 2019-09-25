Орловчанам предлагают прогуляться по «Диагонали»

Завтра в библиотеке Бунина состоится мероприятие «Орёл театральный: история и современность».

С театралами пообщаются представители кафедры режиссуры и мастерства актёра Орловского государственного института культуры (учебного театра «Диагональ»).

Гости ознакомятся с медиапрезентацией «Диагонали» и увидят видеофрагменты спектаклей. Однако этим дело не ограничится. В финале мероприятия состоится показ отрывка из спектакля «Три истории» (по произведениям Тургенева).

Всё начнётся в 12 часов 30 минут.