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Орловчанам предлагают прогуляться по «Диагонали»

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25.09.2019

Завтра в библиотеке Бунина состоится мероприятие «Орёл театральный: история и современность».

С театралами пообщаются представители кафедры режиссуры и мастерства актёра Орловского государственного института культуры (учебного театра «Диагональ»).

Гости ознакомятся с медиапрезентацией «Диагонали» и увидят видеофрагменты спектаклей. Однако этим дело не ограничится. В финале мероприятия состоится показ отрывка из спектакля «Три истории» (по произведениям Тургенева).

Всё начнётся в 12 часов 30 минут.

Теги:Орловская областьгод театрабиблиотека Бунина

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