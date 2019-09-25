Орловчанам предлагают прогуляться по «Диагонали»
25.09.2019
Завтра в библиотеке Бунина состоится мероприятие «Орёл театральный: история и современность».
С театралами пообщаются представители кафедры режиссуры и мастерства актёра Орловского государственного института культуры (учебного театра «Диагональ»).
Гости ознакомятся с медиапрезентацией «Диагонали» и увидят видеофрагменты спектаклей. Однако этим дело не ограничится. В финале мероприятия состоится показ отрывка из спектакля «Три истории» (по произведениям Тургенева).
Всё начнётся в 12 часов 30 минут.
Короткая ссылка obl1.ru/~/57416
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