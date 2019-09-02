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Орловчанам предлагают поделиться самым дорогим

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02.09.2019

4 сентября Орловская станция переливания крови проведёт выездной «День Донора». Мобильный пункт будет работать с 10 до 15 часов в самом центре Орла на площади Ленина.

Чтобы стать донором, нужно захватить с собой паспорт. Процедура займёт около получаса. За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а на завтрак в этот день лучше съесть хлебобулочное изделие и запить его сладким чаем. Противопоказаны жирная пища и яйца.

Также обязательное условие — хорошее здоровье и самочувствие.

Теги:ОрёлОрловская областьдонорыдонорствокровьмедициназдравоохранениеОрловская станция переливания крови

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