Орловчанам предлагают «окрестить» пять городских пространств
29.10.2019
Жители Орла могут прислать свои варианты названий для общественных территорий на электронный адрес uaig-orel2008@yandex.ru. Об этом сообщили в мэрии.
Это можно сделать до 4 ноября. В теме письма необходимо указать «Наименования территорий».
Придумать имена предлагается для: территории между Наугорским шоссе и улицей Картукова (бульвара рядом с «Ледовой ареной» и жилой застройкой), сквера по улице Ливенской (у АЗС на выезде из города), сквера напротив завода «Стекломаш», парка «Семинарский» (рядом с железнодорожным колледжем), а также для братского кладбища жертв фашизма (рядом с детсадом на Ломоносова, 9).
Все поступившие предложения будут рассмотрены на профильной городской комиссии.
Короткая ссылка obl1.ru/~/58031
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