Орловчанам предлагают «окрестить» пять городских пространств

Жители Орла могут прислать свои варианты названий для общественных территорий на электронный адрес uaig-orel2008@yandex.ru. Об этом сообщили в мэрии.

Это можно сделать до 4 ноября. В теме письма необходимо указать «Наименования территорий».

Придумать имена предлагается для: территории между Наугорским шоссе и улицей Картукова (бульвара рядом с «Ледовой ареной» и жилой застройкой), сквера по улице Ливенской (у АЗС на выезде из города), сквера напротив завода «Стекломаш», парка «Семинарский» (рядом с железнодорожным колледжем), а также для братского кладбища жертв фашизма (рядом с детсадом на Ломоносова, 9).

Все поступившие предложения будут рассмотрены на профильной городской комиссии.