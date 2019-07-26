Орловчанам предлагают ещё раз поностальгировать по СССР

27 июля в Орле состоится выставка ретро-автомобилей. На ней будут представлены яркие образцы автопрома СССР. Также экспонатами станут советские мотоциклы и мопеды.

Отдельный стенд отдадут под игрушки той эпохи. Об этом сообщает группа «Орловский ретро клуб» «Вконтакте».

Выставка пройдёт на площадке у ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе, 4. Мероприятие начнётся в 14 часов.