Орловчанам предлагают ещё раз поностальгировать по СССР
26.07.2019
27 июля в Орле состоится выставка ретро-автомобилей. На ней будут представлены яркие образцы автопрома СССР. Также экспонатами станут советские мотоциклы и мопеды.
Отдельный стенд отдадут под игрушки той эпохи. Об этом сообщает группа «Орловский ретро клуб» «Вконтакте».
Выставка пройдёт на площадке у ТМК «ГРИНН» на Кромском шоссе, 4. Мероприятие начнётся в 14 часов.
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