Полиция предлагает орловчанам «подружиться» с Боем, Эльбарой и Эвой
16.10.2019
Центр кинологической службы Управления МВД по Орловской области ищет новых хозяев для трёх служебных собак — немецких овчарок Боя, Эльбара и Эвы.
«Друзья человека» служили в полиции около восьми лет. За это время они многократно участвовали в розыскных и следственных мероприятиях.
Дополнительную информацию можно узнать по телефонам дежурной части Центра —
Короткая ссылка obl1.ru/~/57810
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