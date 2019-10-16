Полиция предлагает орловчанам «подружиться» с Боем, Эльбарой и Эвой

Центр кинологической службы Управления МВД по Орловской области ищет новых хозяев для трёх служебных собак — немецких овчарок Боя, Эльбара и Эвы.

«Друзья человека» служили в полиции около восьми лет. За это время они многократно участвовали в розыскных и следственных мероприятиях.