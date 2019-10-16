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Орел16.10.2019 Среда 11:32
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Полиция предлагает орловчанам «подружиться» с Боем, Эльбарой и Эвой

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16.10.2019

Центр кинологической службы Управления МВД по Орловской области ищет новых хозяев для трёх служебных собак — немецких овчарок Боя, Эльбара и Эвы.

«Друзья человека» служили в полиции около восьми лет. За это время они многократно участвовали в розыскных и следственных мероприятиях.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам дежурной части Центра — 40-03-37 и 40-05-41.

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Короткая ссылка obl1.ru/~/57810

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