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Орел11.11.2019 Понедельник 13:27
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Орловчанам помогут разобраться с каршерингом

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11.11.2019

С 11 по 25 ноября в Управлении Роспотребнадзора по Орловской области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей при пользовании услугами такси и каршеринга. Интересующие вопросы можно задать по рабочим дням с 9.00 до 18.00 по телефонам «горячих линий» в Орле, Мценске, Ливнах, Кромах и Верховье. Подобная горячая линия проводится ежегодно, Основные вопросы, которые задают потребители, касаются ненадлежащего состояния транспортного средства, поведения водителей, не предоставления документа об оплате, длительное ожидание подачи машины по указанному в заказе адресу. Обратившиеся получают разъяснения о порядке действий в конкретных ситуациях.

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