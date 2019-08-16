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Орел16.08.2019 Пятница 18:57
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Орловчанам помогут подняться вверх

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16.08.2019

В регионе заменят 147 лифтов за три года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Орловской области.

Речь идёт о периоде с 2018 по 2020 годы.

На данный момент заменены 84 лифта (в 21 доме). Чтобы выполнить план на 2018 год нужно заменить ещё 10 лифтов в трёх домах. На эти объекты уже выбраны подрядчики. С 19 августа они приступят к работам.

Что касается лифтов, которые планировалось заменить в текущем году, то проектная документация на эти объекты пока проходит государственную экспертизу. В рамках этих работ до конца года заменят 51 лифт в 9 домах.

Теги:ОрёлОрловская областьлифтыблагоустройствомногоквартирные дома

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