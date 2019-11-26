Орловчанам мешает жить запах канализационных отходов

ОНФ обратился в администрацию Орла с просьбой решить проблему, связанную с работой канализационного коллектора, расположенного рядом с набережной Дубровинского.

Ранее в «Народный фронт» пожаловались жильцы домов № 92 и № 94. Рядом с ними (на расстоянии нескольких десятков метров) и располагается коллектор, куда стекаются канализационные отходы сразу из нескольких районов города. Здесь же располагается прогулочная зона, а также набережная Оки — территории, предназначенные для массового отдыха жителей и гостей города.

В ОНФ уточнили, что сильный неприятный запах исходит от коллектора только на протяжении последних трёх лет. Ранее соседство с ним не доставляло орловчанам значительных неудобств.