Орловчанам мешает жить запах канализационных отходов
26.11.2019
ОНФ обратился в администрацию Орла с просьбой решить проблему, связанную с работой канализационного коллектора, расположенного рядом с набережной Дубровинского.
Ранее в «Народный фронт» пожаловались жильцы домов № 92 и № 94. Рядом с ними (на расстоянии нескольких десятков метров) и располагается коллектор, куда стекаются канализационные отходы сразу из нескольких районов города. Здесь же располагается прогулочная зона, а также набережная Оки — территории, предназначенные для массового отдыха жителей и гостей города.
В ОНФ уточнили, что сильный неприятный запах исходит от коллектора только на протяжении последних трёх лет. Ранее соседство с ним не доставляло орловчанам значительных неудобств.
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