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Орел26.06.2019 Среда 12:21
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Орловчанам даётся месяц на дополнения к Красной книге региона

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26.06.2019

Предложения по включению растений и животных в издание принимаются до 26 июля.

Направить свои послания можно по адресу «302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 16» и по e-mail econadzor@adm.orel.ru. Работу проводит Управление эконадзора и природопользования регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (4862) 45-48-81.

Первое издание Красной книги Орловской области вышло в 2007 году.

Теги:ОрёлОрловская область

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