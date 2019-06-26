Орловчанам даётся месяц на дополнения к Красной книге региона

Предложения по включению растений и животных в издание принимаются до 26 июля.

Направить свои послания можно по адресу «302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 16» и по e-mail econadzor@adm.orel.ru. Работу проводит Управление эконадзора и природопользования регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности.

Дополнительную информацию можно получить по телефону (4862) 45-48-81.

Первое издание Красной книги Орловской области вышло в 2007 году.