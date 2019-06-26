Орловчанам даётся месяц на дополнения к Красной книге региона
26.06.2019
Предложения по включению растений и животных в издание принимаются до 26 июля.
Направить свои послания можно по адресу «302028, г. Орел, ул. Сурена Шаумяна, д. 16» и по e-mail econadzor@adm.orel.ru. Работу проводит Управление эконадзора и природопользования регионального Департамента надзорной и контрольной деятельности.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
Первое издание Красной книги Орловской области вышло в 2007 году.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55553
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