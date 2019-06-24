Орловчанам дали возможность покритиковать чиновников
24.06.2019
Специальный интернет-опрос стартовал на официальном портале Орловской области. Участникам предлагается дать оценки работе руководителей органов местного самоуправления в районах и городских округах, а также главам госпредприятий и АО, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
Участвовать в голосовании может любой пользователь.
Опрос проводится в соответствии с указом губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55472
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