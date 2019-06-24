Орловчанам дали возможность покритиковать чиновников

Специальный интернет-опрос стартовал на официальном портале Орловской области. Участникам предлагается дать оценки работе руководителей органов местного самоуправления в районах и городских округах, а также главам госпредприятий и АО, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

Участвовать в голосовании может любой пользователь.

Опрос проводится в соответствии с указом губернатора Орловской области Андрея Клычкова.