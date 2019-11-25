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Орел25.11.2019 Понедельник 12:59
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Орловчан ждут жаркие ноябрьские деньки

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25.11.2019

Уже в среду температуры сменятся с минусовых на плюсовые.

По данным портала «Гисметео», ближайшей ночью в Орле будет до минус шести, завтра — около нуля. После потепление продолжится.

Наиболее тёплым днём станет пятница 29 ноября (до плюс четырёх), а наиболее тёплой ночью — ночь на субботу 30 ноября (до плюс двух). Затем температура немного снизится.

В четверг ожидается снег, в пятницу и субботу — дождь, а в воскресенье — снег с дождём.

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