Орловчан ждут жаркие ноябрьские деньки

Уже в среду температуры сменятся с минусовых на плюсовые.

По данным портала «Гисметео», ближайшей ночью в Орле будет до минус шести, завтра — около нуля. После потепление продолжится.

Наиболее тёплым днём станет пятница 29 ноября (до плюс четырёх), а наиболее тёплой ночью — ночь на субботу 30 ноября (до плюс двух). Затем температура немного снизится.

В четверг ожидается снег, в пятницу и субботу — дождь, а в воскресенье — снег с дождём.