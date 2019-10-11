Орловчан заподозрили в криминальном «стартапе»

Как предполагают в полиции, жители Орловской области (мужчина и женщина) арендовали квартиры в Курске, после чего присваивали и продавали цифровую и бытовую технику хозяев недвижимости, съезжали и переставали «выходить на связь» со своими арендодателями.

В местную полицию обратились двое собственников жилья, пострадавших от действий орловчан. Оба случая произошли в течение одной недели.

Курские «стражи закона и порядка» оперативно установили личности подозреваемых, а также то, что после преступлений они вернулись домой — в Орловскую область. Здесь их и задержали.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозреваемые находятся под стражей.