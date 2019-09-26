Орловчан пригласили «посмотреть в глаза» разработчику транспортной схемы
26.09.2019
В октябре в Орле состоится встреча жителей города с представителем компании «МосТрансПроект», которая занималась разработкой новой единой транспортной схемы областного центра и Орловского района.
Лично задать вопросы специалисту смогут все желающие. Точная дата и время встречи, а также место её проведения, пока не назначены.
Встречу анонсировал мэр Орла Василий Новиков.
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