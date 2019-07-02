Орловчан приглашают «За околицу»
02.07.2019
Праздник «За околицей» (известный также как «Фетовский») состоится во Мценском районе в деревне Новосёлки 6 июля.
Всё начнётся в 10 часов. В программе — патриотические и литературные мероприятия, выступления гармонистов, живые скульптуры и различные фотозоны, спортивные состязания и богатырские забавы.
«Фетовским» праздник неформально называют потому, что он проходит на месте, где стояла усадьба, в которой в 1820 году родился поэт Афанасий Фет.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55692
Другие новости раздела
02.07.2019
Орёл «заминировали» от минирующей моли
$ USD63.0541(-0.02)02.07
€ EUR71.3962(-0.42)02.07
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?