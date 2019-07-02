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Орел02.07.2019 Вторник 12:39
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Орловчан приглашают «За околицу»

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02.07.2019

Праздник «За околицей» (известный также как «Фетовский») состоится во Мценском районе в деревне Новосёлки 6 июля.

Всё начнётся в 10 часов. В программе — патриотические и литературные мероприятия, выступления гармонистов, живые скульптуры и различные фотозоны, спортивные состязания и богатырские забавы.

«Фетовским» праздник неформально называют потому, что он проходит на месте, где стояла усадьба, в которой в 1820 году родился поэт Афанасий Фет.

Теги:ОрёлОрловская область

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