Орловчан приглашают «За околицу»

Праздник «За околицей» (известный также как «Фетовский») состоится во Мценском районе в деревне Новосёлки 6 июля.

Всё начнётся в 10 часов. В программе — патриотические и литературные мероприятия, выступления гармонистов, живые скульптуры и различные фотозоны, спортивные состязания и богатырские забавы.

«Фетовским» праздник неформально называют потому, что он проходит на месте, где стояла усадьба, в которой в 1820 году родился поэт Афанасий Фет.