Орловчан приглашают послушать колокольный 3D-звон
09.09.2019
21 сентября в Болхове состоится фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». В мероприятии примут участие звонари из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля и Мурома.
Кульминацией фестиваля станет уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Фестиваль откроется в 8 часов 30 минут литургией в Преображенском соборе Болхова, которую проведёт митрополит Тихон.
Организаторы просят гостей захватить с собой по маленькому колокольчику. Это позволит принять участие в флешмобе, запланированном на 11 часов.
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