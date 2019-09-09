Орловчан приглашают послушать колокольный 3D-звон

21 сентября в Болхове состоится фестиваль колокольного искусства и музыки «Бирюза». В мероприятии примут участие звонари из Москвы, Архангельска, Костромы, Нижнего Новгорода, Суздаля и Мурома.

Кульминацией фестиваля станет уникальный одновременный 3D-звон трех главных болховских колоколен. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Фестиваль откроется в 8 часов 30 минут литургией в Преображенском соборе Болхова, которую проведёт митрополит Тихон.

Организаторы просят гостей захватить с собой по маленькому колокольчику. Это позволит принять участие в флешмобе, запланированном на 11 часов.