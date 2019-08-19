Орловчан приглашают на «Берег детства»

Так называется областной литературный конкурс непрофессиональных авторов на лучшее художественное произведение для детей.

Конкурс проводится в третий раз. Его организует «Орловский Дом литераторов» при поддержке областного Управления культуры и регионального Союза писателей России.

Приём заявок и рукописей продлится до 15 октября 2019 года. Текстыы должны быть написаны для детей в возрасте от 5 до 12 лет на русском языке совершеннолетними авторами, проживающими в нашей области и не состоящими в профессиональных писательских союзах. Подробные условия размещены на сайте «Орловского Дома литераторов».