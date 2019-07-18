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Орел18.07.2019 Четверг 12:42
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Орловчан приглашают к «Здоровому диалогу»

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18.07.2019

Фонд с таким названием занимается мониторингом системы здравоохранения в регионах России.

Жители нашей области смогут попасть на приём фонда «Здоровый диалог» в каждую пятницу с 14 до 17 часов в Орловской научной медицинской библиотеке (город Орёл, улица Приборостроительная, дом 42). Специалисты готовы выслушать их сообщения о проблемах в сфере здравоохранения.

Договорённость о проведении таких приёмов была достигнута в ходе встречи вице-президента фонда Алексея Осипова с руководителем Департамента здравоохранения Орловской области Иваном Залогиным.

Теги:ОрёлОрловская область

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