Орловчан подозревают в похищении контррельс общей массой 400 килограммов

Об этом информирует линейный отдел МВД России на станции Орёл.

Как предполагают правоохранительные органы, двое бензработных жителей областного центра (18 и 19 лет) похитили отрезки контррельс стрелочного перевода, которые применяются на железной дороге. Имущество пропало с территории грузового двора станции «Лужки». Следствие предварительно установило, что подозреваемые сдали «добычу» в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Подозреваемых задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальное наказание за данное преступление — пять лет лишения свободы.