Орловчан подозревают в похищении контррельс общей массой 400 килограммов
14.05.2019
Об этом информирует линейный отдел МВД России на станции Орёл.
Как предполагают правоохранительные органы, двое бензработных жителей областного центра (18 и 19 лет) похитили отрезки контррельс стрелочного перевода, которые применяются на железной дороге. Имущество пропало с территории грузового двора станции «Лужки». Следствие предварительно установило, что подозреваемые сдали «добычу» в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратили на личные нужды.
Подозреваемых задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальное наказание за данное преступление — пять лет лишения свободы.
Короткая ссылка obl1.ru/~/54566
Другие новости раздела
14.05.2019
В Орле микроавтобус наехал на пешехода
$ USD65.4703(+0.24)14.05
€ EUR73.5231(+0.43)14.05
Наш опрос
Ваше любимое место в Орле?