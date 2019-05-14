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Орел14.05.2019 Вторник 11:39
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  3. Орловчан подозревают в похищении контррельс общей массой 400 килограммов

Орловчан подозревают в похищении контррельс общей массой 400 килограммов

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14.05.2019

Об этом информирует линейный отдел МВД России на станции Орёл.

Как предполагают правоохранительные органы, двое бензработных жителей областного центра (18 и 19 лет) похитили отрезки контррельс стрелочного перевода, которые применяются на железной дороге. Имущество пропало с территории грузового двора станции «Лужки». Следствие предварительно установило, что подозреваемые сдали «добычу» в пункт приёма металлолома, а вырученные деньги потратили на личные нужды.

Подозреваемых задержали сотрудники транспортной полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Максимальное наказание за данное преступление — пять лет лишения свободы.

Теги:ОрёлОрловская область

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