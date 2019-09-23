Орловчан ожидает замерзающий дождь
23.09.2019
Такой оригинальный прогноз на сегодняшний день публикует Gismeteo. Также синоптики обещают жителям Орла температуру до плюс десяти днём и до минус двух ночью.
Далее в течение недели температура будет колебаться. Однако в целом во второй половине недели потеплеет: днём до плюс одиннадцати — плюс тринадцати, ночью до плюс трёх — плюс шести.
Незначительные осадки в виде дождя пока ожидаются только в субботу. Кроме того, во все дни прогнозируется переменная облачность.
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