Орловчан ожидает замерзающий дождь

Такой оригинальный прогноз на сегодняшний день публикует Gismeteo. Также синоптики обещают жителям Орла температуру до плюс десяти днём и до минус двух ночью.

Далее в течение недели температура будет колебаться. Однако в целом во второй половине недели потеплеет: днём до плюс одиннадцати — плюс тринадцати, ночью до плюс трёх — плюс шести.

Незначительные осадки в виде дождя пока ожидаются только в субботу. Кроме того, во все дни прогнозируется переменная облачность.