Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел23.09.2019 Понедельник 13:24
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчан ожидает замерзающий дождь

Орловчан ожидает замерзающий дождь

Версия для печати

23.09.2019

Такой оригинальный прогноз на сегодняшний день публикует Gismeteo. Также синоптики обещают жителям Орла температуру до плюс десяти днём и до минус двух ночью.

Далее в течение недели температура будет колебаться. Однако в целом во второй половине недели потеплеет: днём до плюс одиннадцати — плюс тринадцати, ночью до плюс трёх — плюс шести.

Незначительные осадки в виде дождя пока ожидаются только в субботу. Кроме того, во все дни прогнозируется переменная облачность.

Теги:Орловская областьпрогноз погоды

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/57359

Добавил новость: 

Другие новости раздела

23.09.2019

На орловском фестивале выступила «Казарага»

23.09.2019

Ещё одного орловчанина убила вредная привычка

23.09.2019

В орловской многоэтажке из розеток полилась вода

3
23.09.2019

Районы Орловской области отказались от ответственности

23.09.2019

Мэрия Орла объявила об «обезвоживании» 30 домов

$ USD63.8487(-0.37)21.09
€ EUR70.5975(-0.34)21.09

Наш опрос

Как вы относитесь к ликвидации малокомплектных школ? В ближайшие годы на Орловщине закроют 11 таких учреждений.
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online