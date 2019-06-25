Орловчан научат тибетскому горловому пению

29 июня в Орле в кафе «3 Этаж» (улица Пушкина, дом 6) состоятся мастер-класс и концерт от коллектива Khyung Nagpo. Так называется оригинальный культурный проект, посвящённый сохранению традиций тибетских ритуальных храмовых музыки и пения.

Все желающие смогут научиться основам тибетского горлового пения, а также побывать на выступлении необычного коллектива. Кроме того, организаторы угостят гостей свежим китайским чаем.

Мастер-класс начнётся в 17 часов, концерт — в 19 часов.