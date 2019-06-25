Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел25.06.2019 Вторник 12:00
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчан научат тибетскому горловому пению

Орловчан научат тибетскому горловому пению

Версия для печати

25.06.2019

29 июня в Орле в кафе «3 Этаж» (улица Пушкина, дом 6) состоятся мастер-класс и концерт от коллектива Khyung Nagpo. Так называется оригинальный культурный проект, посвящённый сохранению традиций тибетских ритуальных храмовых музыки и пения.

Все желающие смогут научиться основам тибетского горлового пения, а также побывать на выступлении необычного коллектива. Кроме того, организаторы угостят гостей свежим китайским чаем.

Мастер-класс начнётся в 17 часов, концерт — в 19 часов.

1

Теги:ОрёлОрловская область

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/55511

Добавил новость: 

Другие новости раздела

25.06.2019

Суд в Орле рассмотрит дело о слишком глубоком бассейне

25.06.2019

Ещё один орловчанин погиб на воде

25.06.2019

Выставка редких и дорогих миниатюр откроется в Орле

25.06.2019

Колбасу в Ливнах выпускать пока не будут

25.06.2019

Впервые в истории в Орловской области прошёл новый спортивный праздник

$ USD62.9095(-0.22)25.06
€ EUR71.5973(+0.25)25.06

Наш опрос

2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online