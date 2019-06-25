Орловчан научат тибетскому горловому пению
25.06.2019
29 июня в Орле в кафе «3 Этаж» (улица Пушкина, дом 6) состоятся мастер-класс и концерт от коллектива Khyung Nagpo. Так называется оригинальный культурный проект, посвящённый сохранению традиций тибетских ритуальных храмовых музыки и пения.
Все желающие смогут научиться основам тибетского горлового пения, а также побывать на выступлении необычного коллектива. Кроме того, организаторы угостят гостей свежим китайским чаем.
Мастер-класс начнётся в 17 часов, концерт — в 19 часов.
Короткая ссылка obl1.ru/~/55511
Другие новости раздела
25.06.2019
Ещё один орловчанин погиб на воде
25.06.2019
Колбасу в Ливнах выпускать пока не будут
$ USD62.9095(-0.22)25.06
€ EUR71.5973(+0.25)25.06
Наш опрос
2019 - Год театра в России. Ваш любимый орловский театр?