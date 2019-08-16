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Орел16.08.2019 Пятница 18:57
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Орловчан напугал пустой чемодан

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16.08.2019

Типичный инцидент произошёл в Заводском районе Орла на улице Нормандия-Неман. Очевидцы заметили бесхозный чемодан, лежавший рядом с многоквартирным домом, и позвонили в службу спасения.

Сотрудники специализированной спасательной части установили, что в чемодане нет не только взрывоопасных, но и вообще никаких предметов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Также 15 августа сотрудники службы выезжали на похожий вызов в детский сад № 85 Орла. В здании садика нашли бесхозную сумку. Воспитанников и сотрудников учреждения эвакуировали. Как оказалось, в сумке находилась хоккейная экипировка.

Теги:ОрёлОрловская областьМЧСдетский сад

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