Орловчан напугал пустой чемодан

Типичный инцидент произошёл в Заводском районе Орла на улице Нормандия-Неман. Очевидцы заметили бесхозный чемодан, лежавший рядом с многоквартирным домом, и позвонили в службу спасения.

Сотрудники специализированной спасательной части установили, что в чемодане нет не только взрывоопасных, но и вообще никаких предметов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.

Также 15 августа сотрудники службы выезжали на похожий вызов в детский сад № 85 Орла. В здании садика нашли бесхозную сумку. Воспитанников и сотрудников учреждения эвакуировали. Как оказалось, в сумке находилась хоккейная экипировка.