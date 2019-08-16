Орловчан напугал пустой чемодан
16.08.2019
Типичный инцидент произошёл в Заводском районе Орла на улице Нормандия-Неман. Очевидцы заметили бесхозный чемодан, лежавший рядом с многоквартирным домом, и позвонили в службу спасения.
Сотрудники специализированной спасательной части установили, что в чемодане нет не только взрывоопасных, но и вообще никаких предметов. Об этом сообщает Управление МЧС по Орловской области.
Также 15 августа сотрудники службы выезжали на похожий вызов в детский сад № 85 Орла. В здании садика нашли бесхозную сумку. Воспитанников и сотрудников учреждения эвакуировали. Как оказалось, в сумке находилась хоккейная экипировка.
Короткая ссылка obl1.ru/~/56684
Другие новости раздела
16.08.2019
Орловчанам помогут подняться вверх
16.08.2019
Орлу сделают подарок на День знаний
16.08.2019
«Зебра» не спасла орловчанина от ДТП
$ USD65.9961(+0.11)17.08
€ EUR73.2227(-0.23)17.08
Наш опрос
Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?