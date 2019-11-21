Орловчан наградят в честь юбилея Бунина

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об учреждении памятной медали в честь 150-летия Ивана Бунина. Круглая дата отмечается в следующем году.

Награду будут вручать отдельным гражданам и целым коллективам, которые внесли значительный вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, а также в подготовку и проведение юбилейных мероприятий.