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Орловчан наградят в честь юбилея Бунина

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21.11.2019

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указ об учреждении памятной медали в честь 150-летия Ивана Бунина. Круглая дата отмечается в следующем году.

Награду будут вручать отдельным гражданам и целым коллективам, которые внесли значительный вклад в изучение и популяризацию творческого наследия писателя, а также в подготовку и проведение юбилейных мероприятий.

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