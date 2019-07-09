Орловчан наградили «За любовь и верность»

Медали с таким названием получили от представителей администрации города 34 семьи из Орла. Две из них существуют более 50 лет, ещё две — более 60 лет.

Награждение состоялось 8 июля в сквере Семьи в рамках праздника «Гимн любви», посвящённого Дню памяти святых Петра и Февронии.