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Орловчан наградили «За любовь и верность»

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09.07.2019

Медали с таким названием получили от представителей администрации города 34 семьи из Орла. Две из них существуют более 50 лет, ещё две — более 60 лет.

Награждение состоялось 8 июля в сквере Семьи в рамках праздника «Гимн любви», посвящённого Дню памяти святых Петра и Февронии.

Теги:ОрёлОрловская область

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