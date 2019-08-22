Орловчан на ярмарках встретят «мобильные приставы»

Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области организует дежурство своих сотрудников на ярмарках выходного дня в Орле, назначенных на 24 августа.

С 8:00 до 12:30 рядом с местами проведения ярмарок будут находиться служебные автомобили «Газель» и «Соболь» с сотрудниками ФССП. Все желающие смогут проверить наличие у себя долгов по исполнительным производствам, а также немедленно погасить существующие задолженности с помощью безналичного расчёта.

Машины будут стоять на улице Комсомольской напротив здания ОГУ имени Тургенева, на площади Жукова напротив стадиона имени Ленина и на улице Металлургов напротив здания ДК «Металлургов».