Слушайте Эксрпесс Радио онлайн
Первый областной портал новостей16+
Первый областной портал новостей16+
Отдел рекламы: 8 (4862) 44-40-20
Орел21.08.2019 Среда 18:55
  1. Главная
  2. Картина дня
  3. Орловчан на месяц отлучили от «Русских блинов»

Орловчан на месяц отлучили от «Русских блинов»

Версия для печати

21.08.2019

Заведение с таким названием, расположенное в Орле на улице 3-й Курской, закрыто на 30 суток решением Железнодорожного райсуда. Причина — нарушения санитарных норм, выявленные Управлением Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки.

Выяснилось, что в кафе есть только одно производственное помещение, отсутствуют мясной, овощной и холодный цеха, а также раковина для мытья рук.

Обработка сырья и приготовление пищи производится на одном столе, а мытьё продуктов и посуды — в одной (двухсекционной) ванне. Кроме того, в пробах, взятых с посуды, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Теги:ОрёлОрловская областьРоспотребнадзоробщепит

оцените информацию по 5-бальной шкале

Короткая ссылка obl1.ru/~/56768

Добавил новость: 

Другие новости раздела

21.08.2019

Орловчане собирают «Рюкзак добра»

21.08.2019

В Орловской области девушка на иномарке сбила мальчика на велосипеде

21.08.2019

На карте Орла появится новое название

3
21.08.2019

Орловский областной суд значительно ужесточил приговор Екатерине Стрелец

21.08.2019

Для обустройства «Дворянского гнезда» не хватило десяти минут

$ USD66.263(-0.52)22.08
€ EUR73.4989(-0.48)22.08

Наш опрос

Орловских коллекторов наказали за угрозы. Ваше отношение к проблеме?
Другие наши опросы
Вызвать телевидениеСлушайте online