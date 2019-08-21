Орловчан на месяц отлучили от «Русских блинов»
21.08.2019
Заведение с таким названием, расположенное в Орле на улице 3-й Курской, закрыто на 30 суток решением Железнодорожного райсуда. Причина — нарушения санитарных норм, выявленные Управлением Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки.
Выяснилось, что в кафе есть только одно производственное помещение, отсутствуют мясной, овощной и холодный цеха, а также раковина для мытья рук.
Обработка сырья и приготовление пищи производится на одном столе, а мытьё продуктов и посуды — в одной (двухсекционной) ванне. Кроме того, в пробах, взятых с посуды, обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
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