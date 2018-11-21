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Орел21.11.2018 Среда 13:26
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  3. Орловцам запретили рекламировать услуги по написанию «дипломов» и диссертаций

Орловцам запретили рекламировать услуги по написанию «дипломов» и диссертаций

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21.11.2018

Об этом напоминает Управление ФАС по Орловской области. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «О рекламе».

Запрет вводится на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных квалификационных работ, диссертаций и иных работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися промежуточной или итоговой аттестации.

За нарушение этой нормы будет отвечать как распространитель рекламы, так и рекламодатель.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьФАС

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