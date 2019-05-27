Орловцам разрешили охотиться на кабанов

Департамент надзорной и контрольной деятельности региона издал приказ о регулировании численности охотничьих ресурсов. В соответствии с документом, с 20 мая и по 20 июля этого года на территории области необходимо добыть 215 особей кабана.

Охотиться можно загоном, с подхода, из засады, подъезда на гужевом транспорте и с собаками охотничьих пород в случае добора подранков. Такую информацию публикуют «Орловские новости».