Орловца снова признали виновным в применении насилия к полицейскому
23.11.2018
Советский районный суд Орла ещё раз вынес обвинительный приговор, приговорив мужчину к двум годам колонии.
Как сообщают «Орловские новости», инцидент произошёл в апреле 2015 года во дворе РОВД Советского района Орла. Как установили обвинение и суд, орловец ударил полицейского головой.
Ранее Советский райсуд уже рассматривал это дело, признал мужчину виновным и приговорил почти к четырём годам лишения свободы. Однако защита подала аппеляцию. Областной суд отменил приговор в мае 2018 года, освободив подсудимого прямо в зале суда. Однако прокуратура продолжила настаивать на его виновности.
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