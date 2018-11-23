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Орел23.11.2018 Пятница 13:35
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Орловца снова признали виновным в применении насилия к полицейскому

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23.11.2018

Советский районный суд Орла ещё раз вынес обвинительный приговор, приговорив мужчину к двум годам колонии.

Как сообщают «Орловские новости», инцидент произошёл в апреле 2015 года во дворе РОВД Советского района Орла. Как установили обвинение и суд, орловец ударил полицейского головой.

Ранее Советский райсуд уже рассматривал это дело, признал мужчину виновным и приговорил почти к четырём годам лишения свободы. Однако защита подала аппеляцию. Областной суд отменил приговор в мае 2018 года, освободив подсудимого прямо в зале суда. Однако прокуратура продолжила настаивать на его виновности.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьсуд

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