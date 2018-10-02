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Орел02.10.2018 Вторник 11:16
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  3. Орловца оценили на Чемпионате профессионалов EuroSkills 2018 в Венгрии

Орловца оценили на Чемпионате профессионалов EuroSkills 2018 в Венгрии

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02.10.2018

Выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума Даниил Шмыдов завоевал медальон в компетенции «Облицовка плиткой». Всего россияне получили 9 золотых, восемь серебряных и две бронзовые медали, а также 10 медальонов.

Соревнования по профессиональному мастерству проходили в Будапеште. Они собрали около шестисот участников из двадцати восьми стран мира.

Юноши и девушки продемонстрировали своё профессиональное мастерство по сорока компетенциям.

В состав Национальной сборной России вошли 48 молодых профессионалов из семнадцати регионов.

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