Орловца лишили водительских прав из-за психического расстройства

Суд вынес решение после рассмотрения иска прокуратуры Покровского района.

Местный житель был поставлен на учёт в Покровской ЦРБ с соответствующим диагнозом ещё в 2016 году. По закону, такой больной не имеет права управлять транспортными средствами. Однако мужчина владел действительным водительским удостоверением, причём разных категорий.

С начала года в районе произошло ещё два аналогичных судебных процеса. Об этом информирует прокуратура Орловской области.