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Орел30.11.2018 Пятница 16:47
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  3. Орловца лишили водительских прав из-за психического расстройства

Орловца лишили водительских прав из-за психического расстройства

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30.11.2018

Суд вынес решение после рассмотрения иска прокуратуры Покровского района.

Местный житель был поставлен на учёт в Покровской ЦРБ с соответствующим диагнозом ещё в 2016 году. По закону, такой больной не имеет права управлять транспортными средствами. Однако мужчина владел действительным водительским удостоверением, причём разных категорий.

С начала года в районе произошло ещё два аналогичных судебных процеса. Об этом информирует прокуратура Орловской области.

Теги:ОрелОрёлОрловская областьтранспортсудпрокуратура

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