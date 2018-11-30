Орловца лишили водительских прав из-за психического расстройства
30.11.2018
Суд вынес решение после рассмотрения иска прокуратуры Покровского района.
Местный житель был поставлен на учёт в Покровской ЦРБ с соответствующим диагнозом ещё в 2016 году. По закону, такой больной не имеет права управлять транспортными средствами. Однако мужчина владел действительным водительским удостоверением, причём разных категорий.
С начала года в районе произошло ещё два аналогичных судебных процеса. Об этом информирует прокуратура Орловской области.
Короткая ссылка obl1.ru/~/51083
Другие новости раздела
30.11.2018
Сегодня Областной совет народных депутатов принял бюджет региона на будущий год в окончательном чтении
30.11.2018
Орловские православные священники поддержали разрыв отношений между Московским и Константинопольским Патриархатами
$ USD66.5335(-0.1)01.12
€ EUR75.7484(-0.14)01.12
Наш опрос
Что Вы хотите получить в подарок на Новый год?